1 x 1 Wertgutschein in Höhe von 100,00€ für einen frei wählbaren Zweck für das Theater an der Grüne Zitadelle zu gewinnen

Wenn Architektur Träume weckt und Theater Geschichten lebendig macht, dann sind Sie im Theater in der Grünen Zitadelle genau richtig.

Mitten im Herzen Magdeburgs liegt diese ganz besondere Bühne – und das weltweit einzige Theater in einem echten Hundertwasserhaus.

Schon das Gebäude selbst ist eine Einladung: kunterbunt, mit gewellten Formen, Bauminseln, üppigem Grün auf Dächern und Fassaden, tanzenden Fenstern – ein echtes Gesamtkunstwerk von Friedensreich Hundertwasser.

Im Inneren versammeln sich bis zu 199 Zuschauer vor einer Bühne, die vielleicht nicht riesig, dafür aber voller Atmosphäre und persönlicher Nähe ist.

Das Ensemble der Grünen Zitadelle begeistert seit vielen Jahren mit einer Mischung aus Eigenproduktionen und hochkarätigen Gastauftritten. Spritzige Komödien, Boulevardtheater, mitreißende Musicals oder liebevoll inszenierte Märchenmusicals gehören ebenso fest zum Programm wie Kabarett und Comedy – hier geht’s zum Lachen in den Theaterkeller.

Lesungen bringen spannende Persönlichkeiten auf die Bühne, bei Konzerten erleben Sie Musik unterschiedlichster Genres. Und in der Weihnachtszeit verzaubert jedes Jahr ein eigens inszeniertes Märchenmusical – ein besonderes Highlight für die ganze Familie.

Ein Ort, der Kultur, Kunst und Lebensfreude verbindet – unbedingt einen Besuch wert!

Unter dem Kennwort "Wertgutschein" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinn

Wir verlosen Möglichkeit einen Wertgutschein in Höhe von 100,00€ für einen frei wählbaren Zweck für das Theater an der Grüne Zitadelle.



Teilnahmeschluss ist der 01.12.2025



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.