1 x 2 Jahreskarten für den ZOOLOGISCHER GARTEN Magdeburg

Zoo Magdeburg

Täglich 9.-18 Uhr

Eine faszinierende Tierwelt mit 650 Tieren in 154 Arten – darunter viele gefährdete und von Aussterben bedrohte Arten – erwartet die Besucher auf der tierischen Reise durch fünf Kontinente der Erde. Der Zoo ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr feiert der Zoo Magdeburg sein 75. Jubiläum mit den Zoobesuchern. Freuen Sie sich auf 75 Events und besondere Erlebnisse. Zoo-Jubiläumsbonus 2025: Wer den Zoo Magdeburg an seinem Geburtstag besucht, bekommt kostenfreien Eintritt. Dieser Bonus gilt bis einschließlich 31.12.2025. Die Africambo Lodge ist im regulären Restaurantbetrieb geöffnet für die Gäste.

Die Eintrittskarten können entweder direkt am Besuchstag an der Tageskasse sowie im Vorverkauf online erworben werden. Beim Kauf des Erwachsenen-Tickets können die Zoo-Besucher freiwillig mit dem Artenschutz-Euro aktiv einen Beitrag für den Artenschutz leisten. Alle online erworbenen Tickets können entweder ausgedruckt oder auf ein Handy heruntergeladen werden. Jahreskarten und Geschenkgutscheine müssen direkt an der Tageskasse bzw. online erworben oder erneuert werden.

Die Kinder können sich auf zwei Zoospielplätzen ausgiebig austoben.

