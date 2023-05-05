1 x 2 Karten für die Veranstaltung Love Jogging - Komödie von Derek Benfield - Sonntag, 08. März 2026, 17.00 Uhr, Hotel Ratswaage Magdeburg

Love Jogging

Komödie von Derek Benfield

"Wir haben alle mal unsere Schwächeanfälle"

Als Hilary ihrem Ehemann Brian jeden Mittwoch Jogging im Park verordnet, um sich selbst heimlich mit seinem besten Freund George treffen zu können, ahnt sie nicht mal im Traum, dass sich Brian nach seinem Training mit der hübschen Wendy in Georges Wohnung entspannt. Eigens zu diesem Zweck überlässt George - natürlich ohne Wissen seiner Jessica und seiner Geliebten Hilary - Brian die Wohnung für gewissen Stündchen. Schließlich ist seine Frau als Modedesignerin ständig auf Auslandsreise und er oft allein.

Rein "zufällig" spielt Georg - wie Brian von ihm weiß - seit einige Zeit mittwochs in der Goldenen Unke" Darts. Und neuerdings fährt er sogar mit dem Rad. Selbstverständlich vermutet Brian nicht, dass George per Rad zu einem Rendezvous mit seiner Frau Hilary fährt. Während sich Brian mit Wendy in der Wohnung von George und Jessica amüsiert, haben Hilary und George Spaß in der Wohnung von Brian und Hilary.

Alles läuft nach Plan, das Mittwochsarrangement scheint für alle die perfekte Lösung zu sein. Doch eines Tages kommt Georges Frau Jessica unerwartet früher von einer Dienstreise zurück und überrascht Wendy und Brian in ihrer Wohnung. Die Folge: eine Bühne voller abenteuerlicher Erklärungsversuche, Irrungen und Verwirrungen.

