10 x 2 Karten für die Veranstaltung Gartenträume in der Messehalle Magdeburg vom 13. Bis 15. Februar 2026

Grüne Inspirationen und botanische Entdeckungen auf der Gartenträume Magdeburg 13. bis 15. Februar 2026 in der Messe Magdeburg

Vom 13. bis 15. Februar 2026 kommt die Gartenträume-Gartenmesse wieder nach Magdeburg. Die Hallen der Messe Magdeburg werden für drei Tage zu dem Treffpunkt für Gartenbegeisterte. Die Messe lädt Gartenliebhaber*innen, Pflanzenfreunde und alle, die sich nach frischen Ideen für ihr Zuhause sehnen, zu einem inspirierenden Start in die neue Gartensaison ein.

Mehr als 100 Betriebe präsentieren neue, kreative und innovative Produkte aus den Bereichen Gartengestaltung, Dekorationen, Möbel, Pflanzen und Technik. In den liebevoll gestalteten Ständen erleben Gartenfans hautnah, wie vielseitig und kreativ sich Gartenprojekte umsetzen lassen. Expert*innen stehen an allen Messetagen für Gespräche bereit und teilen ihr Wissen rund um moderne Gartengestaltung, ökologische Bepflanzung und nützliche Gartentechnik.

Botanische Entdeckungstour mit TV-Pflanzenarzt René Wadas

Als besonderes Highlight erwartet die Besucher*innen in diesem Jahr eine exklusive botanische Tour durch die Messehallen. Gemeinsam mit dem bekannten Pflanzenarzt René Wadas können Gartenfans auf Entdeckungsreise gehen und außergewöhnliche Pflanzen kennenlernen, die man im geschäftigen Messetreiben leicht übersehen könnte. Während des Rundgangs verrät René spannendes Fachwissen zu ausgewählten Pflanzen, berichtet von ihren Besonderheiten und gibt hilfreiche Tipps zu Pflege, Standort und Verwendung. Die Tour ist interaktiv – Besucher*innen können Fragen stellen und mit René ins Gespräch kommen. So lässt sich botanisches Wissen ideal erweitern und die Gartenträume auf eine persönliche und unterhaltsame Weise neu entdecken. Um Tipps für gesunde Pflanzen ohne Chemie und naturnahes Gärtnern geht es auch in der Pflanzensprechstunde von Pflanzenarzt René Wadas. In seiner grünen Arzttasche hält René Wadas natürliche Behandlungsmöglichkeiten bereit, um gegen Krankheiten und Ungeziefer vorzugehen.

Mit über 100 Aussteller*innen, Profi-Tipps und Inspirationen, den neuesten Outdoor-Trends, einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und einer Gartenrallye für Kinder ist die Gartenmesse für Sachsen-Anhalt ein besonderes Erlebnis für alle – der perfekte Auftakt in eine kreative und nachhaltige Gartensaison 2026.

Das Frühbucherticket ist vom 6. Januar bis 5. Februar erhältlich und bietet 20 % Rabatt auf die Tageskarte – nur solange der Vorrat reicht. Nur online erhältlich unter www.gartentraeume.com/messen. Auf der Webseite wird zwei Wochen vor der Messe die vollständige Ausstellerliste, das Rahmenprogramm sowie das Messeheft veröffentlicht.

Unter dem Kennwort "Gartenträume" mitmachen und gewinnen:

