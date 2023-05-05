10 x 2 Karten für die Veranstaltung Pre Opening Lumagica 2025 am 30. September 2025 im Elbauenpark Magdeburg zu

„In 80 Tagen um die Welt“ – LUMAGICA Magdeburg 2025

Lumagica „In 80 Tagen um die Welt“ – Ein magisches Lichterlebnis im Elbauenpark Magdeburg vom 01.10. bis 30.11.2025

Der Elbauenpark in Magdeburg ist längst ein traditioneller Ort für die jährlich inszenierte Lichtershow geworden und wird auch in diesem Jahr wieder zu einem atemberaubenden Ort voller Licht, Magie und Abenteuer. Tradition heißt aber auch Weiterentwicklung, was die Veranstalter zum Aufhänger nahmen, um den Lichterpark in diesem Jahr mit einer Weltpremiere zu präsentieren. Im Rahmen der Neugestaltung „In 80 Tagen um die Welt“ können Besucher vom 1. Oktober bis 30. November die Welt in einer spektakulären Inszenierung erleben – inspiriert von Jules Vernes legendärem Abenteuerroman.

In Jules Vernes weltberühmtem Abenteuer-Roman „In 80 Tagen um die Welt“ begibt sich der exzentrische britische Gentleman Phileas Fogg zusammen mit seinem treuen Diener Passepartout auf eine waghalsige Reise rund um den Globus. Anlass ist eine Wette: Fogg behauptet, es sei möglich, die Welt in nur 80 Tagen zu umrunden – ein kühnes Unterfangen im Jahr 1872. Die Reise führt die Lumagica-Besucher per Zug, Schiff, Elefant, Ballon und anderen Verkehrsmitteln durch exotische Länder, gefährliche Situationen und kulturelle Begegnungen. Das außergewöhnliche Lichtkonzept erzählt die Geschichte in einer noch nie dagewesenen Ausstellung, die erstmals in Magdeburg präsentiert wird. Mit noch mehr Lichtfiguren als in den vergangenen Jahren und erstmals eingesetzten Spezialeffekten bei einigen Lichtskulpturen erwartet die Gäste ein unvergessliches Erlebnis. Die Protagonisten aus dem Roman von Jules Verne Phileas Fogg und Passepartout führen die Besucher dabei audiotechnisch durch den Lichtpark und machen die Reise um die Welt zu einem interaktiven Abenteuer.

Geplante Zusatz-Events:

10.10. und 17.10. – „In 80 Tagen um die Welt": Höhenfeuerwerk mit epischen Effekten

31.10. - Lasershow Halloween mit radio SAW Kult-DJ Enrico Ostendorf

15.11. - Feuerwerk „Wintertraum"

Diese Special Events erweitern das Lumagica-Erlebnis und machen jeden Besuch, ob mit Freunden, Familie oder als romantischer Abend zu zweit, zu einem neuen Kapitel in der magischen Welt von Lumagica.

