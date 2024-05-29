10 x 2 Karten für die Veranstaltung SES Box-Gala Boxen Live: "Der WM Showdown" Roman Fress vs. Tommy Punch am Samstag, 07.03.2026 | 18:00 Uhr in der Messehalle Magdeburg

SES-Box-Gala am 7. März 2026 in der Messe Magdeburg

„WM-Showdown“ in Magdeburg – der Hauptkampf ist eine Weltmeisterschaft!

WBO Interim World Championship Cruiserweight

Roman Fress (GER) vs. Tommy Punch (GER)

SES-Cruisergewichtler Roman Fress (WBO #1) tritt im Kampf um den WBO-Interim-World Champion-Gürtel gegen den in 23 Kämpfen ungeschlagenen Tommy Punch (WBO #3) an!

Dazu: weitere hochkarätige Profi-Boxkämpfe, die auch in Kürze verkündet werden!

Auch auf dieser Pressekonferenz: Vorstellung des Projektes „Sportgroschen – Sportler fördern Sportler“ - eine neue Initiative der Sport- und Nachwuchsförderung in Sachsen-Anhalt

+++ 7. März 2026, Messe Magdeburg +++

+++ TV-Übertragung: MDR - „SPORT im Osten – Boxen live“ +++

Endlich wieder ein „WM-Showdown“ in der Box-Hochburg Magdeburg. Mit dem Weltmeisterschaftskampf im Cruisergewicht um den WBO Interim World Title wird am 7. März 2026 in der Messe Magdeburg die Nummer 1 der WBO-Weltrangliste Roman Fress (Magdeburg / SES Boxing) gegen die WBO-Nummer 3, Tommy Punch (bürgerlich Tahir Kahrovic / Darmstadt / Hukic Boxing), antreten.

WBO Statement President Gustavo Olivieri (aus dem Englischen übersetzt):

„Angesichts der bestätigten Verletzung und der vorübergehenden Nichtverfügbarkeit von WBO-Cruisergewichts-Champion Gilberto „Zurdo“ Ramirez hat die WBO einen Kampf um den Interimsweltmeistertitel zwischen unseren beiden Top-Herausforderern – Nr. 1 Roman Fress (23-1, 13 KOs) und Nr. 3 Tahir Kahrovic (23-0, 15 KOs) – angesetzt. Unter diesen Umständen ist ein Interimsweltmeistertitel gerechtfertigt, um die Aktivität und die Chancen in dieser Gewichtsklasse aufrechtzuerhalten. Der Sieger wird der Pflichtherausforderer von Ramirez, und die Titelkonsolidierung muss unmittelbar nach seiner Rückkehr erfolgen, gemäß unserem Prinzip, nur einen Champion pro Gewichtsklasse anzuerkennen. Wir wünschen Ulf Steinforth und SES Boxing, Deutschlands führender Box-Promotion, viel Erfolg bei der WBO-Weltmeisterschaft.- WBO President Gustavo Olivieri, Esq.“

Weitere Fights z.B. mit der „jungen Garde“ aus dem „Team Deutschland“ sind in der Planung. Informationen zum Programm dieser Magdeburger SES-Box-Gala und den weiteren Abläufen werden ebenso alsbald verkündet.

Diese erste Pressekonferenz, findet entsprechend der Bedeutung in der legendären, nun frisch rekonstruierten Magdeburger Hyparschale - einer Bau-Ikone der architektonischen Neuzeit als filigranes Wunderwerk aus Glas, Metall und Beton - statt.

Das Projekt „Sportgroschen – Sportler fördern Sportler“ - eine neue Initiative der Sport- und Nachwuchsförderung in Sachsen-Anhalt

Mit der Vorstellung des Projektes „Sportgroschen – Sportler fördern Sportler“ wird zudem eine neue Initiative der Sport- und Nachwuchsförderung in Sachsen-Anhalt für das Jahr 2026, unter der Beteiligung u.a. dem SC Magdeburg, dem 1. FC Magdeburg und von SES Boxing, ebenfalls auf dieser Pressekonferenz zum Thema.

Eintrittskarten für diese SES-Box-Gala am 7. März 2026 in der Messe Magdeburg sind ab sofort unter www.eventim.de, an allen Vorverkaufsstellen und unter der SES-Ticket-Hotline 0391/7273720 erhältlich.

Unter dem Kennwort "SES" mitmachen und gewinnen:

