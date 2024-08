Foto: Veranstalter

Die Segel sind gesetzt! Die Fortsetzung von Lumagica Magdeburg steht in den Startlöchern und verspricht mit dem diesjährigen größten Park ein unvergessliches Erlebnis für Einheimische und Besucher gleichermaßen zu werden. Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Installationen und einer überwältigenden künstlerischen Präsenz erstrahlen. Die Fortsetzung wird die Grenzen der Vorstellungskraft überschreiten und die Besucher in eine neue Welt der Fantasie entführen und den Elbauenpark in ein magisches Wunderland verwandeln.

„Lumagica Magdeburg ist nicht nur ein Festival, sondern ein Erlebnis für Groß und Klein“, sagt Burghard Zahlmann, Organisator und Geschäftsführer der Concertbüro Zahlmann GmbH. „Für uns, die Macher der Lumagica bedeutet Erfolg nicht einfach zu wiederholen sondern zu überholen. Das Feedback der 100.000 Lumagica- Besucher im letzten Jahr war eindeutig. Die Einwohner und Gäste wollen mehr davon und sie kriegen mehr!“

Der Lumagica Lichterpark kehrt in diesem Herbst mit neuen verzaubernden Elementen und einer noch größeren Interaktiven Area zurück. Es wird insgesamt 7 interaktive Bereiche geben, wo, egal ob jung oder älter, sich die Besucher der Mitmach- Spielewelt aktiv hingeben können, z.B. beim Tic Tac Toe Game. Insgesamt ist der Park in diesem Jahr in verschiedene Themenwelten gegliedert, wie Fantasiewelt, Märchenwelt, Tierwelt, Spielwelt, Musikwelt etc.

Weitere Highlights im Park sind die angepasste neu gestaltete große Multimedia Video- Show am Angersee sowie die Illumination des Jahrtausendturms, welche die absoluten Höhepunkte auf dem Rundgang darstellen.

Unter dem Kennwort "LUMAGICA" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das obenstehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Kennwort, Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Teilnahmeschluss ist der 19.09.2024



Gewinn

Wir verlosen 15x 2 Karten für die Veranstaltung Pre-Opening - LUMAGICA 2024 am 26. September um 19 Uhr im Elbauenpark Magdeburg. Eintritt über die Abendkasse.



Gewinnerermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.



Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.



Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.