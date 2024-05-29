2 x 2 Karten für die Veranstaltung Just Floyd Project - Celebrating the best of Pink Floyd Samstag, 14.03.2026 | 20:00 Uhr - MAGDEBURG | AMO Kulturhaus

Just Floyd Project steht für Leidenschaft, musikalische Detailtreue und die einzigartige Fähigkeit, den epischen Sound von PINK FLOYD auf die Bühne zu bringen. Intensiv, emotional und unvergesslich!

Neben dem perfekten Sound legt Just Floyd Project besonderen Wert auf die visuelle Inszenierung: Projektionen, Lichtstimmungen und Bildwelten verschmelzen mit der Musik zu einem Gesamterlebnis, das Gänsehaut garantiert.

Die Musiker hinter Just Floyd Project vereinen die Leidenschaft für Pink Floyd und den Anspruch, das musikalische Erbe dieser Band so authentisch wie möglich auf die Bühne zu bringen, und mit einem echten Ausnahmetalent an der Gitarre: Jakub Očić, das Jugendnaturtalent, das Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Just Floyd Project ist mehr als ein Konzert. Es ist eine atmosphärische Reise, ein musikalisches Erlebnis und eine Liebeserklärung an die Musik von Pink Floyd.

Ein Pflichttermin für alle Pink Floyd Fans!

Unter dem Kennwort "Pink Floyd" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung Just Floyd Project - Celebrating the best of Pink Floyd Samstag, 14.03.2026 | 20:00 Uhr - MAGDEBURG | AMO Kulturhaus.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 25.09.2025

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.

Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.