2 x 3 Karten für die Veranstaltung DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN | Märchenmusical 2025 im Theater Grüne Zitadelle an einem frei wählbaren Adventssonntag 2025 um 17:00 Uhr zu gewinnen

In dem mitreißenden Märchenmusical „Das tapfere Schneiderlein" erleben wir die Abenteuer eines mutigen Schneiders, der sich mit seinem scharfen Verstand und einer Portion Witz gegen übermächtige Gegner behauptet.

Nachdem er mit einem einzigen Schlag sieben Fliegen erlegt und sich „Sieben auf einen Streich" auf den Gürtel genäht hat, macht sich das tapfere Schneiderlein auf den Weg, um sein Glück zu finden. Auf seiner Reise trifft er auf einen Riesen, ein wildes Ungeheuer und sogar eine Königin, die seine Fähigkeiten auf die Probe stellt.

Mit eingängigen Melodien, bunten Kostümen und humorvollen Dialogen zeigt unser Märchenmusical, dass Mut und Cleverness oft wichtiger sind als körperliche Stärke. Ein spannendes Abenteuer, das lehrt, dass man auch mit kleinen Taten Großes erreichen kann, ein Märchenmusical für die ganze Familie voll mitreißender Musik, Spaß und guter Laune.

Text & Musik: Enrico Scheffler

Termine & Tickets

Für Schul- und Kindergartengruppen bieten wir Spieltermine unter der Woche an. Vom 1. bis 19.12. hebt sich der imaginäre Vorhang jeweils 9 und 11 Uhr.

So, 30.11.2025 - 15:00 Uhr - Premiere

So, 30.11.2025 - 17:00 Uhr

So, 07.12.2025 - 13:00 Uhr

So, 07.12.2025 - 15:00 Uhr

So, 07.12.2025 - 17:00 Uhr

So, 14.12.2025 - 13:00 Uhr

So, 14.12.2025 - 15:00 Uhr

So, 14.12.2025 - 17:00 Uhr

So, 21.12.2025 - 13:00 Uhr

So, 21.12.2025 - 15:00 Uhr

So, 21.12.2025 - 17:00 Uhr

Fr, 26.12.2025 - 15:00 Uhr

Fr, 26.12.2025 - 17:00 Uhr

Unter dem Kennwort "Scheiderlein" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinn

Wir verlosen 2 x 3 Karten für die Veranstaltung DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN | Märchenmusical 2025 im Theater Grüne Zitadelle an einem frei wählbaren Adventswochenende 2025 (jeder Sonntag) um 17:00 Uhr.



Teilnahmeschluss ist der 01.12.2025



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.