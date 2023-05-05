3 x 2 Karten für die Veranstaltung André Rieu - Tour 2026 Freitag, 27.02.2026 | 19:30 Uhr MAGDEBURG | GETEC Arena Magdeburg zu gewinnen

Weltstar André Rieu gibt bekannt, dass seine mit Spannung erwartete Deutschlandtournee 2026 starten wird. Die Tournee beginnt am 25. Februar 2026 in Hannover und führt ihn anschließend nach Hamburg, Magdeburg, Berlin, Stuttgart, Nürnberg, München und Mannheim. Im Mai 2026 wird er dann auch in Erfurt und Leipzig auftreten, um seine Fans mit seiner einzigartigen Musik zu verzaubern.

Mit über 40 Millionen verkauften Alben und mehr als 700.000 Besuchern jährlich bei über 80 Konzerten weltweit gehört André Rieu zu den erfolgreichsten Live-Acts unserer Zeit. Seine Tourneen führen ihn regelmäßig in ausverkaufte Hallen, von Chile bis Abu Dhabi. Der niederländische Weltstar hat zudem mehr als 22 Millionen Follower auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube sowie 2,1 Millionen monatliche Hörer auf Spotify.

„Deutschland ist für mich wie ein zweites Zuhause. Die Leidenschaft und Begeisterung des Publikums sind einfach einzigartig. Ich freue mich sehr darauf, wieder auf der Bühne zu stehen und mit meinem Orchester die Herzen der Menschen zu berühren!“, so Rieu.

Das Programm der Tournee 2026 wird eine Mischung aus Oper, Schlager, Musical, Filmmusik, Evergreens und natürlich fröhlichen Walzern umfassen. Die Konzerte bestechen nicht nur durch die fesselnde Musik von André Rieu und seinem Orchester, sondern auch durch humorvolles Auftreten, aufwendige Kostüme, prächtige Bühnendekorationen und beeindruckende Lichteffekte.

André Rieu setzt mit seinem aktuellen Album „The Sound of Heaven“ einmal mehr neue Maßstäbe. Das Album bietet eine vielfältige Mischung aus klassischen und populären Melodien, darunter Werke von Georg Friedrich Händel, Andrew Lloyd Webber, Giacomo Puccini, ABBA und viele mehr. „The Sound of Heaven“ stieg auf Platz 1 der Deutschen Klassik Charts ein und enthält zusätzlich eine Bonus-DVD mit den schönsten Ausschnitten aus seinen Konzerten.

Unter dem Kennwort "André Rieu" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinn

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Veranstaltung André Rieu - Tour 2026 Freitag, 27.02.2026 | 19:30 Uhr MAGDEBURG | GETEC Arena Magdeburg.



Teilnahmeschluss ist der 31.12.2025



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.