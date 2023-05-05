3 x 2 Karten für die Veranstaltung „ROMEO & JULIA Liebe ist alles - Das Musical im Zeitraum 20.05.2025 – 22.02.2026 - BERLIN | Stage Theater des Westens“ zu gewinnen

Das Erfolgs-Musical “Romeo & Julia – Liebe ist alles” von Peter Plate und Ulf Leo Sommer feiert sein großes Comeback im Theater des Westens!

Nach einem überwältigenden Start, der in kürzester Zeit über 200.000 Zuschauer anzog und in den letzten drei Monaten fast jeden Abend vor ausverkauftem Haus gespielt wurde, kehren die Stars der Inszenierung zurück auf die Bühne: Romeo, Julia, Mercutio, der nur Augen für Romeo hat, und die unvergleichliche Amme, die einfach alles kommentiert.

Die grösste Liebesgeschichte aller Zeiten - so haben sie Romeo und Julia noch nie gesehen.

Von der Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert, kommt mit “Romeo & Julia – Liebe ist alles“ die größte Liebesgeschichte aller Zeiten auf die Musicalbühne ins wunderschöne Theater des Westens zurück.

„Liebe, Sex, Tod - so haben Sie Romeo & Julia noch nie gesehen!“

Viele umwerfende neue Pop-Songs wechseln sich mit betörenden Arien ab. Mittendrin der Rosenstolz-Klassiker „Liebe ist alles“. Denn was beschreibt den Shakespeare-Klassiker am besten, als diese drei Worte: LIEBE IST ALLES

„Romeo & Julia – Liebe ist alles“ wurde von einem hochkarätigen Team verwirklicht: Für die Choreografie zeichnet Jonathan Huor (Deutscher-Musical-Theater Preis) verantwortlich, zu dessen Kundschaft u.a. Pink, Grace Jones und Lang Lang gehören. Regie führte der mehrfach ausgezeichnete Christoph Drewitz. Für das Lichtdesign zeichnete Tony Awards Nominee Tim Deiling sich verantwortlich. Das Kostüm- und Bühnendesign kommt vom Westend- Designer und Co-Regisseur Andrew D. Edwards. So darf sich das Publikum auf eine aufwändige Inszenierung mit großartigen Kostümen und moderne, atemberaubende Choreografien freuen.

Die Musik und die Songtexte stammen von Peter Plate & Ulf Sommer, die auch als Produzenten fungieren.

Die Verkündung der Cast ist noch geheim und wir für schöne Überraschungen sorgen. Die mehrfach ausgezeichnete Inszenierung, von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert, startet ihre Wiederaufnahme ab dem 17. April 2025.

Unter dem Kennwort "Romeo & Julia" mitmachen und gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. LÃ¶sung/Kennwort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. StraÃŸe Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte fÃ¼llen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinn

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Veranstaltung „ROMEO & JULIA Liebe ist alles - Das Musical im Zeitraum 20.05.2025 – 22.02.2026 - BERLIN | Stage Theater des Westens“.



Teilnahmeschluss ist der 31.12.2025



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.