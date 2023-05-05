Wenn der Duft von Gewürzen in der Luft liegt und Kerzenschein die Dunkelheit erhellt, beginnt die schönste Zeit des Jahres – und die Winterträume-Messe in Magdeburg bringt diese Atmosphäre direkt in die Messehallen. Vom 31. Oktober bis 2. November 2025 laden rund 120 Aussteller*innen dazu ein, sich inspirieren zu lassen, einzigartige Produkte zu entdecken und in die Magie der Vorweihnachtszeit einzutauchen.



Die drei Messehallen verwandeln sich in eine Welt voller Inspiration: Mit handgefertigten Dekorationen, stilvollen Accessoires, winterlicher Mode und kulinarischen Köstlichkeiten wird der Besuch zu einem stimmungsvollen Erlebnis. Egal, ob duftende Kerzen, exklusive Möbelstücke oder köstliche Feinkost – die Winterträume bietet ein Angebot, das Herzen höherschlagen lässt und die Vorfreude auf die kalte Jahreszeit weckt. Für Augen, Gaumen und Herz Neben stimmungsvollen Dekorationen und Geschenkideen lockt die Messe mit einem kulinarischen Angebot, das keine Wünsche offenlässt.



Von feinem Mandelgebäck und handgemachten Pralinen bis hin zu herzhaften Delikatessen wie Trüffelöl und Antipasti – die Winterträume ist ein Fest für die Sinne. Besucher*innen können sich durch die Spezialitäten kosten und ihre persönlichen Lieblingsprodukte entdecken. Ein Erlebnis für alle Sinne - wo Wintermagie verbindet Die Winterträume ist mehr als eine Messe – sie ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen, gemeinsam staunen und besondere Momente teilen.



Unter dem Motto „Wo Wintermagie verbindet“ laden rund 120 Aussteller*innen dazu ein, sich verzaubern zu lassen und die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit mit anderen zu teilen. Lichtinstallationen, Musik und liebevoll gestaltete Ausstellungsflächen schaffen eine Atmosphäre, die berührt – und in der das Gefühl von Zusammenhalt und echter Nähe spürbar wird.

Unter dem Kennwort "Winterträume" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich. Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular unter Gewinnspiele auf Volksstimme.de: Jetzt tolle Preise gewinnen aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor- und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinn

Wir verlosen 5 x 2 Karten für die Veranstaltung Winterträume Messe – 31.10.-02.11.2025 in der Messehalle Magdeburg.



Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 25.09.2025



Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.



Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung. Veröffentlichung der Gewinner Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.



