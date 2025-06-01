5 x 4 Karten für die Veranstaltung Magdeburger Weihnachtscircus 2025/2026 vom 19.12.2025 – 06.01.2026 zu einem frei wählbaren Termin in Magdeburg zu gewinnen

Vom 19. Dezember bis 6. Januar erstrahlt der Messe Max-Wille-Platz in Magdeburg im Glanz von 10 Jahren Magdeburger Weihnachtscircus. Zum Jubiläum wird ein Programm präsentiert, das die Grenzen der Fantasie sprengt – festlich, magisch und unvergesslich!

Foto: Veranstalter

Die Stars des Jubiläums:

Elvis Errani – der weltberühmte Tierlehrer, ausgezeichnet mit dem Goldenen Clown von Monte Carlo aus den Händen der Fürstenfamilie von Monaco. Mit seinen majestätischen Elefanten lässt er die Manege erzittern. Marcel Krämer – eine Weltpremiere in Eleganz und Kraft: seine Bisondressur bringt die wilde Natur in vollendeter Harmonie in die Arena. Auch er wurde beim weltweit bedeutendsten Circusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet. Die „Königin der Luft“ aus Frankreich begeistert mit Trapezkunst in atemberaubender Höhe – Schönheit und Nervenkitzel in perfekter Kombination. Ein Heimathöhepunkt: KIRA – The Happy Handstand Freak, Magdeburgs eigene Ausnahmeartistin, die ihr Debüt im Weihnachtscircus feiert. Und natürlich: Clown Hansi – Publikumsliebling, Seelentröster und das Herz des Circus. Ohne ihn wäre Weihnachten in Magdeburg undenkbar.

Foto: Veranstalter

Doch das ist nur der Anfang!

Ein Cowboy und sein Pferd zeigen berührende Momente, während ein Duo aus der Ukraine hoch unter der Circuskuppel in einem Kronleuchter agiert und das Publikum mit kräftezehrender Hand-auf-Hand-Akrobatik begeistert.

Ein exotisches Tiertableau und die frechen Ponys vervollständigen das tierisch starke Jubiläumsprogramm, das von einem charmanten Circusballett umrahmt wird.

Zu einer festen Größe im Magdeburger Weihnachtscircus zählt auch der Chef des Hauses, der gekonnt und mit viel Herz das Publikum durch das Programm führt.

Internationale Akrobaten, Tänzer, Lichterglanz und ein Feuerwerk spektakulärer Momente machen dieses 10-jährige Jubiläum zu einer Show, wie es sie nur einmal gibt!

Magie für die ganze Familie – ob groß oder klein, ob Stammgast oder zum ersten Mal dabei. Der Magdeburger Weihnachtscircus schenkt unvergessliche Stunden voller Staunen, Lachen und festlicher Emotionen. Ein Besuch wird zum ganz persönlichen Höhepunkt der Weihnachtszeit.

Unter dem Kennwort "Weihnachtszirkus" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalterangabe:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Marketing Service Magdeburg KG, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg („Veranstalter“).



Teilnahmeberechtigung:

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Teilnahmemodalitäten:

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das oben stehende Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, Kennwort, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.



Gewinn

Wir verlosen 5 x 4 Karten für die Veranstaltung Magdeburger Weihnachtscircus 2025/2026 vom 19.12.2025 – 06.01.2026 zu einem frei wählbaren Termin in Magdeburg.



Teilnahmeschluss ist der 01.12.2025



Gewinnerermittlung:

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Gewinnerbenachrichtigung:

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung.



Veröffentlichung der Gewinner:

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.