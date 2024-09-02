2 x 2 Karten für die Veranstaltung Holiday on Ice - CINEMA OF DREAMS Vom 02.04.2026 – 05.04.2026 in MAGDEBURG | GETEC Arena Magdeburg

Cinema of Dreams – Holiday on Ice

02.04. 26, 16 Uhr GETEC Arena Magdeburg

Ab November 2025 geht Holiday on Ice mit der neuen Show Cinema of Dreams auf große Deutschlandtour. In 21 Städten begeistern 37 internationale Eiskunstläufer mit einer cineastischen Geschichte über Freundschaft, Mut und große Träume – ein filmreifes Spektakel auf dem Eis. Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die ein verlassenes Kino wieder zum Leben erwecken und dort eigene Filme produzieren. Szene für Szene entfaltet sich eine Kinowelt von Retro über Glamour bis Science-Fiction, inszeniert mit atemberaubendem Eiskunstlauf, kunstvollen Kostümen und opulenten Kulissen.

Pop- und Rock-Songs sowie gefühlvolle Balladen machen das Erlebnis unvergesslich. Produzent Peter O’Keeffe versammelt ein internationales Kreativteam um Kim Gavin, Adam Blake, Michael Sharp und Misty Buckley, das Show, Sport und Technik zu einem atmosphärischen Gesamtkunstwerk verschmelzen lässt. Cinema of Dreams verbindet innovative Live-Events, höchste technische Präzision und magische Momente – ein Abend wie ein Lieblingsfilm.

Unter dem Kennwort "Holiday on Ice" mitmachen und gewinnen:

Teilnahmebedingungen

Veranstalter:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Teilnahmeberechtigung

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, postalische Adresse, E-Mail-Adresse, freiwillig: Telefonnummer) sowie Ihr Geburtsdatum an.

Gewinn

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Veranstaltung Holiday on Ice - CINEMA OF DREAMS

Vom 02.04.2026 – 05.04.2026 in MAGDEBURG | GETEC Arena Magdeburg für einen frei wählbaren Termin.

Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 20.03.2026 12:00 Uhr

Gewinnermittlung

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Gewinnerbenachrichtigung

Der Gewinner wird von der Media Mitteldeutschland GmbH telefonisch, per E-Mail oder postalisch benachrichtigt.

Der Gewinner muss die Annahme des Gewinns innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung gegenüber dem Veranstalter bestätigen, andernfalls erlischt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird neu vergeben. Unabhängig davon verjährt der Gewinnanspruch nach Ablauf eines Jahres nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung. Der Gewinn gilt mit Nachweis der ordnungsgemäßen Absendung als erbracht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Bei Veranstaltungsausfall besteht kein Anspruch auf Ersatzleistung.

Veröffentlichung der Gewinner

Es erfolgt keine Veröffentlichung des Gewinners.