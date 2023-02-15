3 x 2 Karten für die Veranstaltung Holiday on Ice - CINEMA OF DREAMS Vom 02.04.2026 – 05.04.2026 in MAGDEBURG | GETEC Arena Magdeburg

Ab November 2025 geht Holiday on Ice mit der neuen Show Cinema of Dreams auf große Deutschlandtour: In 21 Städten begeistern 37 internationale Eiskunstläufer mit einer cineastischen Geschichte über Freundschaft, Mut und große Träume – Vorhang auf für ein filmreifes Spektakel auf dem Eis!

Mit Cinema of Dreams schreibt Holiday on Ice das nächste Kapitel der erfolgreichsten Eisshow der Welt. Inspiriert von großen Hollywood Blockbustern erzählt die neue Show eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen. Atemberaubender Eiskunstlauf, opulente Kulissen und ein Soundtrack voller Emotionen verschmelzen dabei zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis.

Vom 19. November 2025 bis zum 26. April 2026 wird Cinema of Dreams das Publikum in 21 deutschen Städten mit ganz großem Kino auf dem Eis begeistern.

Unter dem Kennwort "Holiday on Ice" mitmachen und gewinnen:

