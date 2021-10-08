Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das kommende Heimspiel des SC Magdeburg.

Verlosung SCM Tickets Foto: SCM Logo

Veranstalter: Handball Magdeburg GmbH in der GETEC Arena.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!



Teilnahmeschluss:

Jeweils 2 Werktage vor Spielansetzung.

Die Tickets werden digital an die E-Mail-Adresse der Gewinner versendet.

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Telefon / Handynummer zur Gewinnbenachrichtigung zur Gewinnbenachrichtigung Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Teilnahmebedingungen

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Volksstimme Magdeburg GmbH, Bahnhofstr. 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Anrede, Vor-und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, E-Mail-Adresse zur Zusendung der E-Tickets, Telefonnummer oder Handynummer zur Gewinnbenachrichtigung sowie Ihr Geburtsdatum).



Teilnahmeschluss:

Jeweils 2 Werktage vor Spielansetzung.



Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.



Der/die Gewinner/in wird vom Veranstalter telefonisch/per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn die Tickets zum SCM Spiel werden per E-Mail an den Gewinner übermittelt. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist bis zum Tag des Spiels einzulösen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden mit Namen und gesondertem Foto in einer gedruckten Ausgabe der Volksstimme, in dem dazu gehörenden E-Paper und/ oder auf der Webseite www.volksstimme.de veröffentlicht zu werden.