Märchenperlen - Brüder Grimm Edition

Vor über 200 Jahren erschien die erste Auflage der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm mit 86 Märchen, die uns auch auf ganz eigene Art und Weise noch in ihren Bann ziehen. Die limitierte DVD-Edition enthält mit ASCHENPUTTEL, DER SÜSSE BREI, SCHNEEWITTCHEN, DORNRÖSCHEN und ROTKÄPPCHEN fünf der schönsten Märchenklassiker.

Die hochwertigen Neuverfilmungen des ZDF erwecken den Zauber der ursprünglichen Geschichten erneut zum Leben. Namenhafte deutsche Darsteller wie KATHARINA THALBACH, DIRK BACH, EMILIA SCHÜLE, SIMONE THOMALLA, JULIA JÄGER und vielen anderen entführen in eine Welt voller Feen, Hexen und Prinzen.

DVD 1: ASCHENPUTTEL Die siebzehnjährige Marie lebt im Hause ihres Vaters wie eine Magd, von der Stiefmutter verachtet. Unterdessen sehnt sich Prinz Leonhard nach einer Frau, die ihn um seiner selbst willen liebt. Als er zum Maskenfest lädt, schenkt ein Haselnussbaum Marie ein wunderschönes Kostüm und ein Zauberpferd bringt sie zum Schloss. Dort begegnet sie dem Prinzen, und eine große Liebe beginnt, der sich jedoch viele Hindernisse und böse Intrigen in den Weg stellen. Darsteller: EMILIA SCHÜLE, MAX FELDER, SIMONE THOMALLA, HEINRICH SCHAFMEISTER Regie: SUSANNE ZANKE

DVD 2: DER SÜSSE BREI Sturm und Dürre haben die Ernte vernichtet. Die Menschen hungern – so auch Jolas Mutter und ihre Geschwister. Mit Wehmut erinnern sich alle an einen magischen Topf, der süßen Brei kocht. Doch der Topf, so heißt es, sei zerschlagen und seine Teile in alle Winde zerstreut. Keiner weiß, wo er zu finden ist. Jola aber will sich dem Hunger nicht ergeben und macht sich mutig auf die Suche. Darsteller: SVENJA JUNG, ROLAND WOLF, MERLIN ROSE, STIPE ERCEG, MARTIN WINKELMANN, LARS RUDOLPH Regie: FRANK STOYE

DVD 3: SCHNEEWITTCHEN UND DER ZAUBER DER ZWERGE Viele Jahre hat die eitle Königin ihre Stieftochter vor den Augen der Welt verborgen. Endlich jedoch sehen es alle: Schneewittchen ist schöner als die Königin. Die kann solche Herabsetzung nicht ertragen und gibt den Befehl, Schneewittchen zu ermorden. Doch Schneewittchen entkommt mit Hilfe der Zwerge. Gequält von ihrer Angst vor dem Alter gibt die Königin dem Anführer der kleinwüchsigen Handwerker den Auftrag, eine Perücke herzustellen, die ihr ewige Jugend verleiht und damit ihre Herrschaft sichert. Schneewittchen entschließt sich, den Kampf gegen die vermessene Königin aufzunehmen. Darsteller: TIJAN MAREI, NADESHDA BRENNICKE, VICTOR SCHEFÉ, LUDWIG SIMON, SASCHA ALEXANDER GERSAK, RAMONA KUNZE-LIBNOW als Gast ARMIN ROHDE Regie: NGO THE CHAU

DVD 4: ROTKÄPPCHEN Leonie verwandelt sich in Rotkäppchen und erlebt die bekannte Geschichte der Gebrüder Grimm am eigenen Leib. Im mittelalterlichen Märchenland trifft sie wunderliche Gestalten und freundet sich mit dem Jungen Konrad an. Schließlich beauftragt ihre Mutter sie, der kranken Großmutter Verpflegung zu bringen. Dort erwartet sie jedoch der böse Wolf, der die Großmutter schon verspeist hat. Gerade noch rechtzeitig können sie gerettet werden. Erfüllt von den Erlebnissen, kehrt Leonie in ihre Welt zurück und erzählt die fantastische Geschichte des Mädchens mit der roten Kappe ihrer Familie. Darsteller: KATHLEEN FRONTZEK, MAX VON DER GROEBEN, FRANK STIEREN, REBECCA IMMANUEL Regie: KLAUS GIETINGER

DVD 5: DORNRÖSSCHEN Aus Freude über die Geburt ihres langersehnten Kindes lädt der König und die Königin nicht nur alle Freunde und Bekannte zu einem großen Fest, sondern auch zwölf weise Frauen. Weil die dreizehnte Fee nicht zur Taufe der Königstochter eingeladen wird, belegt sie das Mädchen mit einem Fluch, durch den es sich an seinem fünfzehnten Geburtstag an einer Spindel stechen und sterben soll. Die zwölfte Fee, die ihren Wunsch noch offen hat, wandelt den Todesfluch in einen hundertjährigen Schlaf um. Darsteller: MORITZ SCHULZE, ANNA HAUSBURG, BETTINA KUPFER, FRANZ-JOSEPH DIEKEN, CHRISTINE URSPRUCH, DIRK BACH Regie: AREND AGTHE