Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2020 wartet das Lichtspektakel im Rahmen der Domfestspiele mit einem neuen Programm auf, in das historische Besonderheiten und eine tragende Geschichte eingeflossen sind. „Alles wird noch schneller, es gibt mehr Licht und eine neue Live-Performance“, sagt Visual Artist Stefan Haberkorn, von Visualimpression, der das Event gemeinsam mit dem Stadtmarketing Magdeburg auf die Beine stellt. „Es ist atemberaubend, und es wird ein richtiges Feuerwerk an Licht“, betont Stadtmanager Georg Bandarau.

An den drei Abenden (Mittwoch um 21.30 und 22.30 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils um 21 und 22 Uhr) erlebt das Publikum eine unglaubliche Folge von Bildern, die im Takt der Musik an die Domfassade projiziert wird. Figuren, Gemälde, Szenen entstehen in Sekundenschnelle. Die Motive gehen fließend ineinander über, die Lichtbilder vereinen Kunst und Musik miteinander.

Aufgrund der Corona-Verordnung wird es keine Abendkasse geben. Die Tickets für „Magdeburg in Light“ sind exklusiv über die biber ticket-Hotline unter 0391/599-700, bei allen biber ticket Verkaufsstellen und unter www.biberticket.de erhältlich.

Außerdem werden 2 x 4 Karten für Donnerstag, den 23. September, 22 Uhr verlost. Einfach das Kennwort "Magdeburg in Light" und Ihre Kontaktdaten in das Gewinnspielformular eintragen und absenden. Teilnahmeschluss ist der 19. September.