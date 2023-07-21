Feiern, Schlemmen, Genießen – die Magie der Weihnachtszeit steckt in diesem großen Rezeptband. Über 120 Rezepte für Advent, Weihnachten und Neujahr zeigen die ganze Bandbreite festlicher Küche: von Plätzchen und süßen Klassikern über stimmungsvolle Menüvorschläge bis zu kreativen Ideen für den Jahreswechsel. Klar strukturierte Rezepte, stimmungsvolle Bilder und Tipps für das perfekte Gelingen machen das Buch zu einem verlässlichen Begleiter für die Feiertage. Ob gemütlicher Adventskaffee oder festliches Menü – hier findet jede Gelegenheit die passende kulinarische Inspiration.

Das Buch „130x Festtagsküche“ ist zum Preis von 9,99 Euro unter der ISBN 978-3-7459-3018-4 im EMF Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Festtagsküche" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

