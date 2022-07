Viel wurde schon zu THE BATMAN geschrieben. Ich war schon immer ein Fan der Fledermaus, so richtig vom Hocker gehauen haben mich die Auftritte von Ben Affleck als Batman jedoch nicht. THE BATMAN ist das krasse Kontrastprogramm. Statt Superhelden Popcorn Action bekommen wir hier einen entschleunigten Psychothriller zu sehen, der zuweilen an ZODIAC oder SIEBEN erinnert. So einen düsteren, harten & trostlosen Batman haben wir auf der Leinwand noch nie gesehen.



Zugegeben, an die langsamere Gangart musste ich mich vor allem im ersten Drittel erst gewöhnen. Es wird aber von Minute zu Minute besser & spannender. Action gibt es zwar auch, diese wird aber wohldosiert eingesetzt. Im Vordergrund stehen Ermittlungen & das Lösen von Rätseln. Wenn es aber mal knallt, dann richtig. Wir bekommen hier einige der besten Actionszenen geboten, die es je in einem Batman Film zu sehen gab.



Der Fokus bleibt aber stets bei der Fledermaus. Bruce Wayne sehen wir eher selten & während die Schurken in früheren Filmen Batman den Rang abgelaufen haben, sind diese hier nur Nebenfiguren. Paul Dano als Riddler, der kaum wiederzuerkennende Colin Farrell als Pinguin & auch John Turturro liefern gnadenlos gut ab. Die Chemie zwischen Zoë Kravitz als Catwoman & Hauptdarsteller Robert Pattinson passt ebenfalls. Pattinson selbst liefert eine glaubhafte Performance als zerknirschter dunkler Rächer.



Handwerklich besticht THE BATMAN mit einer packenden Inszenierung, sodass Gotham City als Sündenpfuhl glaubhaft rüber kommt. Am Ende gewährt man uns noch einen Ausblick auf kommende Ereignisse, sodass davon auszugehen ist, dass wir diesen Batman nicht zum letzten Mal gesehen haben.

Den Film gibt’s ab 27. Juli im Handel und bereits jetzt zum Download

Filmkritik von @kinofutter“ auf Instagram