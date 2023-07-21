„Briefe von morgen, die wir gern gestern schon gelesen hätten" von Timur Vermes

In diesem provokanten Zukunftssatire-Buch setzt Timur Vermes auf ein ungewöhnliches Format: Fiktive Briefe, Telefonmitschnitte und Protokolle aus der Zukunft, die unsere Gegenwart auf den Prüfstand stellen. In lakonisch-bissigem Ton führt er durch Themen wie KI-Wahnsinn, Pflegenotstand durch Roboter, politische Absurditäten und gesellschaftliche Dystopien. Jeder Text wirkt wie ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen – mal witzig, mal verstörend, aber stets mit einem klaren „Was-wäre-wenn?“ auf den Punkt gebracht. Der Stil erinnert an ein Vexierspiel: die Form wirkt sachlich, doch die Inhalte treiben mit spitzer Ironie ins Absurde. Leser erleben nicht nur mediale Sketche oder Überzeichnungen, sondern bekommen das Gefühl, dass die Fiktion der Realität auf unerwartete Weise voraus ist. Das Buch ist ideal für alle, die satirische Literatur mit Gesellschaftskritik kombinieren möchten.

Das Buch „Briefe von morgen, die wir gern gestern schon gelesen hätten“ von Timur Vermes ist zum Preis von 22,00 Euro unter ISBN 978‑3‑8479‑0201‑0 im Eichborn Verlag erschienen

Unter dem Kennwort „Briefe" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, Geburtsdatum sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. September 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.