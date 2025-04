CRIMINAL SQUAD 2

Big Nick und Donnie sind wieder da - und besser als je zuvor.



Ab 10. April 2025 auf DVD, Blu-ray & UHD

Die digitale Kaufversion wird ab dem 27. März 2025 erhältlich sein.

Die Rechnung ist noch nicht beglichen!

Zumindest wenn es nach FBI-Ermittler Nick „Big Nick“ O’Brien geht. In der actionreichen Fortsetzung des gleichnamigen Heist-Thrillers von 2018 trifft Gerard Butler in der Rolle des skrupellosen Cops erneut auf L.A.-Räuber Donnie Wilson (O'Shea Jackson Jr.), der in die zwielichtige Welt unberechenbarer Diamantendiebe abtaucht und zusammen mit der berüchtigten Panther-Mafia seinen nächsten großen Coup in Europa plant: einen spektakulären Raubüberfall auf die weltgrößte Diamantenbörse.

Für CRIMINAL SQUAD 2 inszenierte Regisseur und Drehbuchautor Christian Gudegast, wie bereits beim ersten Teil Gerard Butler ("Plane", "Has Fallen"-Reihe) und O’Shea Jackson Jr. ("Straight Outta Compton", "Godzilla II") in den Hauptrollen, die weibliche Hauptrolle spielt Evin Ahmad ("Who is Erin Carter?“). Ebenso zum Cast zählen Salvatore Esposito ("Ghomorra”, "Fargo”), Stephane Coulon (“Profiling Paris”), Nazmiye Oral (“Undercover”), Dino Kelly (“Peaky Blinders”), Orli Shuka (“Gangs of London”) sowie Cristian Solimeno ("Rush - Alles für den Sieg").

Darsteller:

Gerard Butler, O‘Shea Jackson Jr., Evin Ahmad, Salvatore Esposito, Meadow Williams, Swen Temmel

Regie & Drehbuch:

Christian Gudegast

Unter dem Kennwort „Criminal Squad 2“ können Sie hier eine DVD oder Blu-ray gewinnen:

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 10. Mai 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.