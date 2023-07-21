„Das große Buch der Weihnachtsbäckerei“ von Susann Kreihe

Plätzchenduft liegt in der Luft! Dieses Werk versammelt 120 Rezepte von Klassikern wie Vanillekipferl, Zimtsternen und Spekulatius bis hin zu Früchtebrot und modernen Kreationen. Dazu gibt es kompaktes Profiwissen über Teige, Glasuren, Dekoration und die richtige Lagerung. Klare Anleitungen und stimmungsvolle Food-Fotografie machen Lust aufs Ausprobieren – ob für Einsteiger oder geübte Hobbybäcker.

Susann Kreihe entwickelt seit vielen Jahren kreative Rezepte – oft auch als Ghostwriterin für Spitzenköche. Als gelernte Köchin, Betriebswirtin für Hotellerie und Food-Fotografin verbindet sie Praxiswissen mit Sinn für Genuss.

Das Buch „Das große Buch der Weihnachtsbäckerei“ von Susann Kreihe ist zum Preis von 39,99 Euro unter der ISBN 978-3-98951-020-3 im Christian Verlag erschienen.

Unter dem Kennwort „Weihnachtsbäckerei" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

