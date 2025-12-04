„ Das Kanu des Manitu “ – Kult-Komödie zurück! Gewinne jetzt die DVD!

DAS KANU DES MANITU

mit Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers,

Jessica Schwarz,Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop,Tutty Tran, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont



Regie:

Michael Bully Herbig

Ab 02. Januar 2026 auf DVD, Blu-ray, 4K UHD

& als limitiertes Mediabook erhältlich!



Mit DAS KANU DES MANITU erscheint die spektakuläre Fortsetzung des erfolgreichsten deutschen Filmes aller Zeiten, DER SCHUH DES MANITU, am 02. Januar 2026 im Heimkino. Die charmante und witzige Western-Komödie von Erfolgsregisseur Michael Bully Herbig ist mit sensationellen 5 Mio. Kinozuschauern der erfolgreichste Film des Jahres 2025! Die drei Hauptdarsteller Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian schrieben auch das Drehbuch. Neben Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz und Friedrich Mücke, darf sich die große Fangemeinde auf ein Wiedersehen mit Sky du Mont freuen! Der illustre Cast wird komplettiert durch Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer.

Das limitierte und hochwertige Mediabook enthält die 4K UHD und Blu-ray sowie ein exklusives 24-seitiges Booklet mit einem Auszug aus DAS KANU DES MANITU: DAS COMEDY-BUCH ZUM FILM plus Bonusfotos. Zudem können sich die Fans über tolles Bonusmaterial wie Interviews, Making of, Character Clips, VFX Clips, Premieren Clips und B-Roll freuen.

Szenenbild Foto: Constantin Film

Zum Inhalt: Abahachi, der Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen unermüdlich für Frieden und Gerechtigkeit – doch eine neue, aufstrebende Bande macht ihnen das Leben besonders schwer! Sie locken Abahachi und Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene „Kanu des Manitu“ zu gelangen. Erst in letzter Sekunde können sie von ihrem treuen Weggefährten, dem liebenswerten Griechen Dimitri (Rick Kavanian), und seiner neuen Fachkraft Mary (Jasmin Schwiers) gerettet werden. Doch wie sich herausstellt, war das alles Teil eines großen Plans und auch erst der Anfang. Mit vereinten Kräften (und allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen) stürzen sich die Helden in ihr größtes Abenteuer – und finden überraschende Antworten auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens!

Unter dem Kennwort „Manitu“ können Sie hier bis zum 02. Februar 2026 eine DVD gewinnen:

