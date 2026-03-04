Die erfolgreiche Verfilmung des berühmten Fantasy-Bestsellers MOMO von Michael Ende erscheint am 20. Februar 2026 im Heimkino. MOMO ist weit mehr als ein Jugendbuchklassiker. Es ist ein modernes Gleichnis darüber, wie uns die Zeit geraubt wird – von Konzernen, von Ablenkung, von Leistungsdruck. Der Film stellt eine Frage, die heute ebenso dringlich ist wie zu Zeiten Michael Endes: Was geschieht, wenn wir verlernen zuzuhören, zu spielen und wirklich zu leben?

Die moderne Adaption von Michael Endes Jugendbuchklassiker wurde von Christian Becker („Jim Knopf“, „Wickie“) produziert und mit internationaler Besetzung unter der Regie von Christian Ditter („How to be Single“, „Vorstadtkrokodile“) in Kroatien und Slowenien verfilmt.

In die Rolle der weltberühmten Titelfigur Momo ist die britische Darstellerin Alexa Goodall („Ein Gentleman in Moskau“, „Die Stunde des Teufels“) zu sehen. Ebenfalls zum Hauptcast gehören der mehrfach preisgekrönte britische Schauspieler Martin Freeman („Der Hobbit“, „Black Panther: Wakanda Forever“, „Sherlock“, „The Responder“), Araloyin Oshunremi („Top Boy“, „Heartstopper“), Kim Bodnia („Killing Eve“, „The Bridge“, „The Witcher“), Claes Bang („The Square”, „Dracula“, „The New Look“), Laura Haddock („The Recruit“, „Transformers: The last Knight“), Jennifer Amaka Pettersson („Mord im Mittsommer“, „Thin Blue Line“) sowie David Schütter („3 Engel für Charlie“, „Barbaren“).

Der gleichnamige Roman MOMO ist eines der beliebtesten Werke von Michael Ende („Die unendliche Geschichte“, „Jim Knopf“) und mit mehr als 12 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ein internationaler Bestseller. Das Buch wurde in rund 50 Sprachen übersetzt. Das Bonusmaterial der DVD und Blu-ray beinhaltet u.a. Interviews mit Cast & Crew, Deleted & Extended Scenes, Gag-Reel und ein Making of: VFX liefert weitere Informationen.

Zum Inhalt: Momo, ein außergewöhnliches Waisenmädchen, lebt in den Ruinen eines alten Amphitheaters und hat ein besonderes Talent: Sie hört zu. Doch als ein mächtiger Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen, verändert sich alles. Plötzlich hat niemand mehr Zeit, nicht einmal ihr bester Freund Gino. Verzweifelt begibt sich Momo auf eine magische Reise, geführt von einer rätselhaften Schildkröte und begleitet von Meister Hora, dem geheimnisvollen Hüter der Zeit.

Ein poetisches, visuell beeindruckendes Fantasy-Abenteuer über die Kraft der Freundschaft – und die Frage, was unsere Zeit wirklich wert ist.

Unter dem Kennwort „Momo" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

