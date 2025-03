Verlosung HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN: DVD abstauben – jetzt mitmachen!

Der Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje (Gijs Naber) hält mit Pflichtbewusstsein und eiserner Härte das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen. Dabei unterdrückt er die heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild (Lilja van der Zwaag) und verdrängt seine eigene dunkle Vergangenheit. Als der berühmte Drachentöter Siegfried von Xanten (Jannis Niewöhner) in Worms auftaucht und mit seiner Unberechenbarkeit die alten Strukturen gefährdet, wird Hagen zunehmend zur tragischen Figur. Der junge und durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter (Dominic Marcus Singer) sieht in Siegfried eine Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn um Hilfe, ausgerechnet die gefährliche Walküre Brunhild (Rosalinde Mynster) zur Frau zu nehmen. Als sich Kriemhild in Hagens Widersacher Siegfried verliebt, muss er sich zwischen Liebe und Königstreue entscheiden. Hagen von Tronje wird dabei herausfinden, wer er wirklich ist.

HAGEN – IM TAL DER NIBELUNGEN ist eine Neuinterpretation der weltberühmten Nibelungensage als bildgewaltiges Filmevent. Inszeniert von Cyrill Boss und Philipp Stennert, die mit Doron Wisotzky auch das Drehbuch schrieben, liefern sich Gijs Naber als Hagen und Jannis Niewöhnerals Siegfried einen schauspielerischen Zweikampf auf Augenhöhe. Dominic Marcus Singer, Lilja van der Zwaag und Rosalinde Mynster komplettieren den Hauptcast als König Gunter, Kriemhild und Brunhild. In weiteren Rollen sind unteranderem Jördis Triebel, Jörg Hartmann, Bela Gabor Lenz, Alessandro Schuster, Johanna Kolberg, Emma Preisendanz und Maria Erwolter zu sehen.



HAGEN – IM TAL DER NIBELUNGEN basiert auf dem Roman „Hagen von Tronje“ von Wolfgang Hohlbein.

Darsteller: Gijs Naber, Jannis Niewöhner, Dominic Marcus Singer, Lilja van der Zwaag, Rosalinde Mynster, Jördis Triebel, Jörg Hartmann, Bela Gabor Lenz, Alessandro Schuster, Johanna Kolberg, Maria Erwolter und viele mehr

Regie & Drehbuch: Cyrill Boss, Philipp Stennert

Unter dem Kennwort „Hagen“ können Sie hier eine DVD gewinnen: