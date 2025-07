"In the Lost Lands" – Epische Fantasy erleben! Gewinne jetzt die DVD!

IN THE LOST LANDS

Die Hollywood-Stars Dave Bautista und Milla Jovovich nehmen uns mit auf eine Reise zu Gestaltwandlern, dystopischen Landschaften und machthungrigen Overlords

Ab 24. Juli 2025 auf DVD, Blu-ray & UHD

Die digitale Kaufversion wird ab dem 10. Juli 2025 erhältlich sein.

Eine Königin, verzweifelt auf der Suche nach der Erfüllung ihres Liebesglücks, macht einen gewagten Schritt: Sie schickt die mächtige und gefürchtete Hexe Gray Alys (Milla Jovovich) in die „Lost Lands“, um ihr die magische Gabe zu verschaffen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Mit dem geheimnisvollen Jäger Boyce (Dave Bautista), der ihr im Kampf gegen düstere Kreaturen und gnadenlose Gegner zur Seite steht, durchstreift Gray Alys eine unheimliche und gefährliche Welt. Und nur sie weiß, dass jeder Wunsch, den sie erfüllt, ungeahnte Konsequenzen hat …

Unter der Regie und nach dem Drehbuch von Paul W.S. Anderson (MONSTER HUNTER) gehen RESIDENT EVIL-Ikone Milla Jovovich und Dave Bautista (DUNE 2, BLADE RUNNER 2049) ein gefahrenvolles Bündnis ein. Aus der Feder von „Game of Thrones“-Romanautor George R. R. Martin entspinnt sich ein neues Abenteuer: IN THE LOST LANDS entführt das Publikum in eine dystopische Welt, die von Intrigen, Machtspielen und dem Kampf ums Überleben geprägt ist. Die Verfilmung der Kurzgeschichte des Bestsellerautors um die Hexe Gray Alys und ihren Begleiter, den geheimnisvollen Jäger Boyce, verspricht actiongeladene Fantasy mit den Charakteristika eines dunklen Western – IN THE LOST LANDS ist eine aufsehenerregende Fusion epischer Elemente.

Darsteller*innen: Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover, Amara Okereke, Fraser James, Simon Lööf

Regie: Paul W.S. Anderson



Drehbuch: Constantin Werner



Screenstory:

Paul W.S. Anderson, Constantin Werner

Unter dem Kennwort „Lost Lands" können Sie hier bis zum 24. August eine DVD gewinnen:

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.

Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 10. Mai 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.