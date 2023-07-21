"Politik einfach verstehen" von #dkinfografik

Dieses umfassende visuelle Nachschlagewerk macht politische Zusammenhänge greifbar – klar strukturiert, leicht verständlich und anschaulich illustriert. Mit Hilfe von über 100 Infografiken erklärt das Buch zentrale Themen der politischen Theorie und Praxis, darunter Staatsformen, Wahlsysteme, Ideologien, internationale Organisationen und globale Konflikte. Es beleuchtet historische Entwicklungen ebenso wie aktuelle Debatten rund um Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Machtverhältnisse. Ob politische Philosophie der Antike, moderne Protestbewegungen oder die Funktionsweise globaler Institutionen – das Buch schlägt eine Brücke zwischen theoretischem Wissen und konkreter Weltpolitik. Ideal für alle, die komplexe Inhalte kompakt und visuell ansprechend erfassen möchten.

Das Buch "#dkinfografik. Politik einfach verstehen" ist zum Preis von 19,95 Euro unter ISBN 978-3-8310-4638-6 im DK Verlag erschienen.

