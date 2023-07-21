In seiner Autobiografie erzählt der Sänger Howard Carpendale offen von seiner bewegten Karriere, persönlichen Umbrüchen und überraschenden Neuanfängen. Er blickt zurück auf Erfolge, Krisen und den Mut, sich immer wieder neu zu erfinden. Besonders eindrücklich schildert Carpendale seinen Weg vom jungen Musiker aus Südafrika zum gefeierten Star im deutschsprachigen Raum. Er beschreibt die Höhen der Schlagerwelt ebenso wie die Schattenseiten des Erfolgs, die schwierigen Momente persönlicher Krisen und die Kraft, trotzdem weiterzugehen. Mit Offenheit spricht er über private Erfahrungen, familiäre Bindungen und die Suche nach Authentizität jenseits der Bühne. So entsteht das facettenreiche Porträt eines Künstlers, der gelernt hat, sich immer wieder neu auszurichten und dabei seinen eigenen Weg zu finden – eine spannende Mischung aus Musikgeschichte und Lebensbilanz.

Das Buch „Unerwartet“ von Howard Carpendale (mit Sabine Eichhorst) ist zum Preis von 25 Euro unter der ISBN 978-3-453-21916-8 beim Heyne Verlag erschienen.

