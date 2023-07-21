In seinem neuen Sachbuch begleitet Nuhr auf gewohnt humorvolle Weise den Leser auf eine existenzielle Reise durch das Labyrinth moderner Lebenswirklichkeit. Dabei stellt er Fragen wie: Was ist der Sinn des Lebens? und Wo führt unsere Spurensuche hin? – und liefert pointierte Antworten mit satirischem Blick auf Alltagsdogmen, Kamele auf Abwegen und philosophische Hürden der Vernunft. Die klare Botschaft: Das Leben ist eine Reise – und wir brauchen einen humorvollen Reiseführer, der uns auf dem Weg begleitet. Der Inhalt reicht von witzigen Alltagssketchen bis zu kritischen Gedanken über gesellschaftliche Erwartungen – stets unbeschwert, selbstreflexiv und tiefgründig. Die Sprache bleibt leicht zugänglich, die Anekdoten nachvollziehbar – ideal für alle, die sich selbst nicht zu ernst nehmen und zwischen Satire und Selbsthilfe navigieren möchten.

Das Buch „Wohin? – Eine Reise von der Mitte der Gesellschaft bis an die Ränder der Zivilisation“ von Dieter Nuhr ist zum Preis von 22 Euro unter ISBN 978-3-86995-157-7 im Quadriga Verlag erschienen.

