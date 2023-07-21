Dieses inspirierende Kochbuch präsentiert auf 144 Seiten eine saisonale Reise durch den Wald: 40 Bäume und Sträucher werden vorgestellt, begleitet von 110 Farbfotos, 42 Schwarz-Weiß-Zeichnungen und kreativen Rezepten wie Flieder‑Tiramisu, Sumach‑Limonade oder Maronencreme. Neben ansprechender Optik überzeugt das Buch mit einem praktischen Erntekalender, Tipps zum Sammeln und Konservieren sowie einer übersichtlichen Vorstellung der essbaren Zutaten – von Zapfen über Blüten bis zu Blattgemüse. Ideal für alle Natur- und Kochliebhaber, die ihre Küche mit wilden Aromen bereichern möchten.

Das Buch „Wundervolle Waldküche – Köstliche Rezepte aus Blüten, Blättern, Früchten, Beeren und Zapfen“ erscheint zum Preis von 18,00 Euro unter ISBN 978-3-8186-2591-7 im Eugen Ulmer Verlag.

Unter dem Kennwort „Waldküche" können Sie hier ein Exemplar gewinnen:

Jetzt teilnehmen und gewinnen Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Lösung/Kennwort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Anrede Herr Frau Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Vorname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Nachname Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Straße Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummer Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Hausnummernzusatz Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. PLZ Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Ort Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Geburtsdatum Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. E-Mail Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Teilnahmebedingungen Ich habe die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen. Bitte füllen Sie das Pflichtfeld aus. Datenschutz Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen. Absenden Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.





Teilnahmebedingungen für Gewinnspiel

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg.



Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.

Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Kennwort, Anrede, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, Geburtsdatum sowie Ihre E-Mail-Adresse).

Der Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober 2025.

Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.

Die Gewinne werden postalisch an den Gewinnenden versendet. Eine Voarbinformation per Telefon/Mail erfolgt nicht. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.