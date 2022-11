Volksstimme Adventskalender 2022

Teilnahmebedingungen:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Media Mittelland GmbH.



Berechtigt zur einmaligen täglichen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahre und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.



Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular hinter dem jeweiligen Kalendertürchen aus und geben Sie darin bitte Ihre Kontaktdaten (Anrede, Vor-und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) an.



Aktionszeitraum ist vom 1. Dezember bis 24. Dezember 2022



Die Ziehung der Gewinner erfolgt in KW 52.



Der/die Gewinner/in werden per Telefon oder E-Mail benachrichtigt und erhalten Ihren Gewinn direkt bei den teilnehmenden Geschäften/Firmen.



Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz: Die Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Weitere Informationen zum Datenschutz unter: Datenschutz Adventskalender