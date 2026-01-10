Aufgrund der aktuellen Wetterlage mit erheblicher Glätte sowie Neuschnee ist es uns heute leider nicht möglich, in unserem gesamten Verbreitungsgebiet eine reguläre Zustellung der gedruckten Ausgabe sicherzustellen. Als Alternative steht Ihnen unsere heutige digitale Ausgabe frei zur Verfügung.

Zustellprobleme durch Wetterlage - digitale Ausgabe heute frei verfügbar

Tief "Elli" hat Sachsen-Anhalt seit Freitagmorgen mit Schnee, Wind und Sturm in Atem gehalten, so wie hier in Wernigerode. Weil auch die Zusteller der Volksstimme dadurch nicht überall durchkommen, um Ihre Zeitung rechtzeitig auszuliefern, ist die digitale Ausgabe der Volksstimme heute für alle Abonnenten frei zugänglich.

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund der aktuellen Wetterlage mit erheblicher Glätte sowie Neuschnee ist es uns heute leider nicht möglich, in unserem gesamten Verbreitungsgebiet eine reguläre Zustellung der gedruckten Ausgabe sicherzustellen. Daher kann es zu Verzögerungen oder Ausfällen in der Zustellung kommen.

Wir bitten diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Als Alternative steht Ihnen jederzeit unsere heutige digitale Ausgabe frei zur Verfügung – bequem abrufbar unter epaper.volksstimme.de oder in der Volksstimme-App.

Im Google Playstore für Android-Geräte oder Apple App Store für ios-Geräte können Sie sich die App bequem und kostenfrei herunterladen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch das winterliche Wetter.

Ihre Volksstimme