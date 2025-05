Magdeburg/Halle (Saale). - Der Sommer ist da – mit langen Tagen, leuchtenden Farben und dieser ganz besonderen Leichtigkeit.

Ob ein Sonnenuntergang am See, ein Aperol Spritz auf dem Balkon oder ein Mohnblumenfeld in der Abendsonne: Halten Sie Ihren schönsten Sommermoment fotografisch fest und nehmen Sie an unserer Foto-Aktion "Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt" teil.

Foto-Aktion: Wir suchen das schönste Sommerfoto aus Sachsen-Anhalt!

Was bedeutet für Sie Sommerfeeling pur? Die ersten reifen Erdbeeren, flirrende Hitze über dem Asphalt, Badelatschen vor der Gartenlaube oder die goldgelben Felder im Wind?

Egal ob Detailaufnahme oder Panorama – wir freuen uns auf Ihre sommerlichen Motive aus ganz Sachsen-Anhalt!

Foto-Aktion „Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt“: Jetzt mitmachen!

Vom 30. Mai bis zum 31. Juli 2025 können Sie Ihr schönstes Sommerbild direkt hier hochladen. Danach haben die Leserinnen und Leser rund drei Wochen Zeit, um für ihr Lieblingsfoto abzustimmen.

Und das Beste: Die drei beliebtesten Fotos werden nach Ende der Abstimmung auf den Instagram-Seiten der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung präsentiert!

Machen Sie mit – und lassen Sie Sachsen-Anhalt in Ihrem Foto erstrahlen!