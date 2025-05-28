Was für tolle Sommer-Eindrücke: Mit unserer Foto-Aktion "Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt" haben wir in den vergangenen Wochen die schönsten Sommer-Motive aus Sachsen-Anhalt gesucht. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Magdeburg/Halle (Saale). - Was war das für ein Sommer? Auch wenn das Wetter nicht immer hielt, was die Jahreszeit versprach, bot auch der Sommer 2025 wieder viele unvergleichliche Augenblicke.

Und Sie haben einige davon mit uns geteilt: Mit unserer Foto-Aktion "Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt" haben wir die schönsten Eindrücke aus Sachsen-Anhalt gesucht und zahlreiche Menschen haben Bilder eingereicht. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Platz 1: Die Teufelsmauer (Kerstin K.)

Die Teufelsmauer bei Neinstedt war das Foto mit den meisten Stimmen. Kerstin K.

Platz 2: Sonnenuntergang am Süßen See (Kerstin K.)

Dieses Foto vom Süßen See im Mansfelder Land landete bei unseren Leserinnen und Lesern auf Platz 2. Kerstin K.

Platz 3: Fee im Anflug (Rene H.)

Ein Schmetterling in Bewegungsunschärfe auf Nahrungssuche im Hohen Holz bei Oschersleben. Für unsere Leserinnen und Leser der dritte Platz. Rene H.

Vom 30. Mai bis zum 31. Juli konnten alle Leserinnen und Leser Fotos einreichen. Danach durfte bis zum 31. August für die schönsten Fotos abgestimmt werden.

Die Siegerfotos werden auch auf den Instagram-Seiten der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung präsentiert!