Jetzt Abstimmen! Foto-Aktion "Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt": Das sind die Gewinner!
Was für tolle Sommer-Eindrücke: Mit unserer Foto-Aktion "Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt" haben wir in den vergangenen Wochen die schönsten Sommer-Motive aus Sachsen-Anhalt gesucht. Jetzt stehen die Gewinner fest.
Magdeburg/Halle (Saale). - Was war das für ein Sommer? Auch wenn das Wetter nicht immer hielt, was die Jahreszeit versprach, bot auch der Sommer 2025 wieder viele unvergleichliche Augenblicke.
Und Sie haben einige davon mit uns geteilt: Mit unserer Foto-Aktion "Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt" haben wir die schönsten Eindrücke aus Sachsen-Anhalt gesucht und zahlreiche Menschen haben Bilder eingereicht. Jetzt stehen die Gewinner fest.
Platz 1: Die Teufelsmauer (Kerstin K.)
Platz 2: Sonnenuntergang am Süßen See (Kerstin K.)
Platz 3: Fee im Anflug (Rene H.)
Vom 30. Mai bis zum 31. Juli konnten alle Leserinnen und Leser Fotos einreichen. Danach durfte bis zum 31. August für die schönsten Fotos abgestimmt werden.
Die Siegerfotos werden auch auf den Instagram-Seiten der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung präsentiert!