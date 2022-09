Von den "Literarischen Früchte" in Köthen bis zur Sandale des Rammstein-Musikers Flake im Schuhmuseum Weißenfels, viel Überraschendes gibt es in den Museen im Land Sachsen-Anhalt zu entdecken. Es sind meist die kulturgeschichtlich wertvollsten, die glamourösesten Kunstschätze oder wichtigsten technischen Errungenschaften die unser Bild vom Museum prägen. Daneben gibt es Vieles, was beim Museumsbesuch schnell übersehen werden kann oder für die Öffentlichkeit unzugänglich verwahrt wird. Auch diesen Dingen wird in diesem Bildband Aufmerksamkeit geschenkt.

Das Buch „Unentdeckte Schätze in den Museen Sachsen-Anhalts“ von Ulf Dräger und Annegret Laabs ist zum Preis von 29,95 Euro unter 978-3-7319-0963-7 im Michael Imhof Verlag Verlag erschienen.