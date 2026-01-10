Aufgrund eines schweren Unfalls bei einem Zulieferfahrzeug kann am heutigen Dienstag, 13. Januar 2026, keine Zustellung der Volksstimme im Bereich Stendal erfolgen. Als Alternative steht Ihnen unsere heutige digitale Ausgabe frei zur Verfügung.

Zustellprobleme durch schweren Unfall- digitale Stendaler Ausgabe heute frei verfügbar

Aufgrund eines schweren Unfalls kann die Stendaler Ausgabe der Volksstimme am 13. Januar 2026 nicht ausgeliefert werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund eines schweren Unfalls bei einem Zulieferfahrzeug können wir leider heute (Dienstag, 13. Januar) keine Zustellung der Volksstimme im Bereich Stendal vornehmen.

Als Alternative steht Ihnen unsere heutige digitale Stendaler Ausgabe zur Verfügung – bequem abrufbar unter epaper.volksstimme.de oder in der Volksstimme-App.

Zusätzlich kann es aufgrund der aktuellen Wetterlage auch in anderen Gebieten Sachsen-Anhalts zu verspäteten Zustellungen an den Briefkästen kommen.

Wir bitten diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Im Google Playstore für Android-Geräte oder Apple App Store für ios-Geräte können Sie sich die App bequem und kostenfrei herunterladen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Volksstimme