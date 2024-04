Der FCM ist in der ersten Halbzeit sehr aktiv und baut nach dem Seitenwechsel stark ab. Am Ende steht das 1:1-Remis gegen Schlusslicht VfL Osnabrück sogar auf der Kippe.

Magdeburg - Glück gehabt, 1. FC Magdeburg: Denn es lief beim 1:1 (1:1)-Remis gegen den VfL Osnabrück die zweite Minute der Nachspielzeit, die alles auf den Kopf hätte stellen können. Der bei den Niedersachsen eingewechselte Kwasi Okyere Wriedt beförderte den Ball nur an den Pfosten. Auf der Gegenseite dribbelte sich zudem kurz darauf Magdeburgs Tatsuya Ito im Strafraum fest. „Am Ende war es ein Hin und Her und hätte in beide Richtungen ausschlagen können“, sagte FCM-Innenverteidiger Tobias Müller, der ergänzte: „Wir haben es aufgrund der Kontrolle und den Chancen (6:4 Torschüsse für den FCM) versäumt, dass wir da nicht den letzten Punch gesetzt haben.“