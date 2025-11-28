weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
BESONDERE PROTESTAKTION DER ULTRAS  Erst langes Schweigen der FCM-Fans,  dann Jubel über Befreiungsschlag gegen Nürnberg?

Eine Pleite darf sich der 1. FC Magdeburg am Sonnabend quasi nicht mehr erlauben. Die Blau-Weißen setzen auf den Support der Fans. Die erste halbe Stunde wird es aber ruhig bleiben.

Von Yannik Sammert 28.11.2025, 15:10
Pascal Ibold und Petrik Sander sehnen sich nach dem zweiten Heimsieg.
Pascal Ibold und Petrik Sander sehnen sich nach dem zweiten Heimsieg. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg muss das Zweitliga-Duell mit dem formstarken 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr/ Sky und RTL Nitro) am Samstagabend unbedingt gewinnen. Das Tragische allerdings: Solche Muss-Siege, um nicht in immer größere Abstiegsgefahr zu geraten, gab es beim FCM schon viele in den vergangenen Monaten. Die Ausgänge sind bekannt, gefeiert werden konnten fast keine.