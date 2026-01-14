Für den 1. FC Magdeburg geht es nach der Winterpause direkt von 0 auf 100. Denn die ersten Partien haben es richtig in sich.

Die Highlight-Wochen des FCM – und ein bemerkenswertes Ziel der Spieler

Haben sich für die kommenden Wochen viel vorgenommen: Die Akteure des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Die Zweitliga-Rückrunde beginnt für den 1. FC Magdeburg mit Highlight-Wochen. Bereits das Städtepartner-Duell bei Eintracht Braunschweig am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ist zweifelsfrei ein Höhepunkt, bei dem der FCM nach der Pleite in der Hinserie jubeln möchte. Bei dem Gedanken an den Kracher gegen Dynamo Dresden am 24. Januar und den Derby-Triumph im August verspüren Club-Anhänger Gänsehaut. Und am 30. Januar soll daraufhin nach der Niederlage in der Hinserie ein Achtungserfolg gegen Ex-Trainer Christian Titz und Hannover 96 gelingen.