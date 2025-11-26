Der 1. FC Magdeburg steht in der 2. Liga mit dem Rücken zur Wand. Die Situation ist ernst, denn ein Abstieg würde auch ein Prestigeprojekt des Clubs in Trümmer legen.

Diese fatale Folge hätte ein Abstieg der FCM-Profis für den Club

Für Otmar Schork (links), Petrik Sander und den 1. FC Magdeburg steht mehr auf dem Spiel, als man auf den ersten Blick denkt.

Magdeburg - Es ist ein Projekt, auf das Otmar Schork berechtigterweise stolz ist. Vor etwas mehr als drei Jahren hat der Sportchef beim 1. FC Magdeburg eine zweite Mannschaft aus der Taufe gehoben und anschließend so geschickt die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen, dass der neue Profi-Unterbau binnen kürzester Zeit den Sprung in die Regionalliga geschafft hat.