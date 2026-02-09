Woche für Woche spitzt sich die Lage im Abstiegskampf der 2. Bundesliga weiter zu. Was das für den 1. FC Magdeburg bedeutet.

Die halbe Liga bangt um den Klassenerhalt: Sogar der Tabellen-Achte ist angespannt

Der 1. FC Magdeburg um Tobias Müller verfügt vor den entscheidenden Monaten des Abstiegskampfes über eine mittelmäßige Ausgangsposition.

Magdeburg - Seit acht Ligapartien hat Bochum nicht mehr verloren. Es läuft für den Ex-Magdeburger Uwe Rösler und seinen VfL. Mit 27 Zählern sowie Platz acht befindet sich der Verein in einer Situation, die der FCM und andere Vereine gerne hätten. Und trotzdem hielt Kämpfertyp Rösler vor dem Zweitliga-Spiel in Münster am vergangenen Wochenende den Ball völlig flach.