1. FC Magdeburg: Alles zum Behindertentag 2022

Nach zwei Jahren Pause, kehrt der Behindertentag des 1. FC Magdeburg wieder zurück. Wieso die Organisation in diesem Jahr besonders schwerfiel und was das für das Rahmenprogramm bedeutet.

Der Behindertentag 2022 wird in diesem Jahr beim Heimspiel gegen Viktoria Köln am 9. April stattfinden.

Magdeburg – Es ist wieder so weit. Der 1. FC Magdeburg lädt zum nächsten Heimspiel am 9. April 2022 gegen den FC Viktoria Köln wieder zum Behindertentag ein. Unter dem bekannten Motto „Blau-Weiße Begeisterung kennt kein Handicap“ werden tausende Fans des FCM am Spieltag in der MDCC-Arena dabei sein und zusammen mit den anderen Fans ihren 1. FC Magdeburg anfeuern.