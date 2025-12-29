Unter Petrik Sander und Pascal Ibold schwören die Spieler des 1. FC Magdeburg wieder auf ihre alten Abläufe. Doch der Erfolgslauf vor Weihnachten hat noch andere Gründe.

Hinter dem Aufschwung des 1. FC Magdeburg steckt mehr, als man denkt

Christian Titz (rechts) und seine Idee vom Fußball prägen den 1. FC Magdeburg auch noch sechs Monate nach der Trennung.

Magdeburg - Die Hinrunde des 1. FC Magdeburg stand im Zeichen der Trainerwechsel. Im Sommer folgte Markus Fiedler auf den abgewanderten Erfolgscoach Christian Titz und fuhr mit seinen neuen Ideen kolossal gegen die Wand.