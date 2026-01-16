weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
Der 1. FC Magdeburg lässt sich bei seinem Marsch aus dem Tabellenkeller auch von der Winterpause nicht aus dem Tritt bringen. Der Sieg bei Eintracht Braunschweig war vor allem eines: Beeindruckend! Ein Kommentar.

Von Tobias Buschendorf 17.01.2026, 00:06
Sie siegen einfach weiter: Mateusz Zukowski (vorne links), Philipp Hercher und der 1. FC Magdeburg. (Foto: Christian Schroeter).

Braunschweig - Kämpfen, kratzen, beißen: Die Tugenden, die es für einen erfolgreichen Abstiegskampf braucht, sind bekannt und vielfach zitiert. Der 1. FC Magdeburg aber führt das Fußball-Einmaleins in diesem Winter ad absurdum.