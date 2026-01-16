Kommentar zum Traumstart in Braunschweig FCM im Höhenflug: Abstiegskampf auf Magdeburger Art

Der 1. FC Magdeburg lässt sich bei seinem Marsch aus dem Tabellenkeller auch von der Winterpause nicht aus dem Tritt bringen. Der Sieg bei Eintracht Braunschweig war vor allem eines: Beeindruckend! Ein Kommentar.