Kommentar zum Traumstart in Braunschweig FCM im Höhenflug: Abstiegskampf auf Magdeburger Art
Der 1. FC Magdeburg lässt sich bei seinem Marsch aus dem Tabellenkeller auch von der Winterpause nicht aus dem Tritt bringen. Der Sieg bei Eintracht Braunschweig war vor allem eines: Beeindruckend! Ein Kommentar.
17.01.2026, 00:06
Braunschweig - Kämpfen, kratzen, beißen: Die Tugenden, die es für einen erfolgreichen Abstiegskampf braucht, sind bekannt und vielfach zitiert. Der 1. FC Magdeburg aber führt das Fußball-Einmaleins in diesem Winter ad absurdum.