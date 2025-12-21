weather bedeckt
  4. 1. FC Magdeburg glänzt auf dem "Betze": Nach Pfeifkonzert dreht FCM-Star Atik auf

"Wer austeilt, muss einstecken können" Nach Pfeifkonzert auf dem "Betze" geht FCM-Star Atik mit einem breiten Grinsen in den Urlaub

Beim Sieg des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern war Baris Atik der Mann des Spiels. Erneut spornten ihn die feindseligen Fans des Gegners zur Höchstform an. Mit dem Alter genießt er solche Spiele immer mehr.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 21.12.2025, 15:16
Wer zuletzt lacht, lacht am besten: FCM-Spielmacher Baris Atik erlebte eine triumphale Rückkehr auf den Betzenberg.
Kaiserslautern - Nach ihrem triumphalen Auftritt auf dem Betzenberg verstreuten sich die Profis des 1. FC Magdeburg in alle Himmelsrichtungen. Mit drei Punkten im Rücken ging es in den Weihnachtsurlaub.