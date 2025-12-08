"Das konnte nicht funktionieren" Baris Atik spricht Klartext zur Fiedler-Ära beim FCM

Nach sechs Punkten aus den vergangenen beiden Spielen sieht sich der 1. FC Magdeburg wieder in der Spur. Was unter Ex-Trainer Fiedler schieflief, erklärte Baris Atik nach dem Sieg in Berlin.