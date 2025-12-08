"Das konnte nicht funktionieren" Baris Atik spricht Klartext zur Fiedler-Ära beim FCM
Nach sechs Punkten aus den vergangenen beiden Spielen sieht sich der 1. FC Magdeburg wieder in der Spur. Was unter Ex-Trainer Fiedler schieflief, erklärte Baris Atik nach dem Sieg in Berlin.
08.12.2025, 13:21
Berlin - Im weiten Rund des Berliner Olympiastadions hat Baris Atik am Sonntag sein strahlendes Gesicht gezeigt. Wenig Theatralik, keine unnötigen Diskussionen mit dem Unparteiischen, dafür aber ein enormer Kampfgeist und geniale Ideen am Ball.