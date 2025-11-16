weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt-Anschlag: 1. FC Magdeburg muss am Jahrestag beim FCK spielen

Ein Jahr nach Weihnachtsmarkt-Anschlag Pflichtspiel statt Trauerfeier: DFL irritiert mit FCM-Ansetzung am 20. Dezember

Wenn sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember zum ersten Mal jährt, muss der 1. FCM auswärts beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Eine Ansetzung, die Fragen der Pietät aufwirft.

Von Tobias Buschendorf Aktualisiert: 16.11.2025, 15:23
Am Abend des grauenvollen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt saß der Schock in den Reihen des 1. FC Magdeburg tief.
Magdeburg/Kaiserslautern - Am 20. Dezember jährt sich der grauenvolle Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal. Für Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ein besonderes Datum. 