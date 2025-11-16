Ein Jahr nach Weihnachtsmarkt-Anschlag Pflichtspiel statt Trauerfeier: DFL irritiert mit FCM-Ansetzung am 20. Dezember

Wenn sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember zum ersten Mal jährt, muss der 1. FCM auswärts beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Eine Ansetzung, die Fragen der Pietät aufwirft.