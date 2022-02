1. FC Magdeburg bezwingt Borussia Dortmund II 2:0

Der 1. FC Magdeburg hat am Sonnabend in der 3. Liga Borussia Dortmund II zu Hause 2:0 (0:0) bezwungen. Eine dominante Vorstellung sicherte den Erfolg.

Magdeburg - FCM-Trainer Christian Titz nahm gegenüber dem 2:2-Remis beim 1. FC Kaiserslautern nur eine personelle Änderung vor. Für Leon Bell Bell startete Florian Kath, der rechts verteidigte. Von rechts wechselte Raphael Obermair auf die linke Abwehrseite.

1. Halbzeit:

Connor Krempicki setzte für Magdeburg, das von Beginn an aktiver war, die ersten beiden Abschlüsse ab. Auch in der Folge behielt der FCM die Kontrolle und das Geschehen fand in der Dortmunder Hälfte statt. Eine weitere Gelegenheit hatte Andreas Müller, als der Mittelfeldspieler einfach mal abzog. Sein Schussversuch wurde von Immaneul Pherai vor der Linie per Kopf bereinigt (26.).

Blau-Weiß ließ nicht locker und Tatsuya Itos Schlenzer kurz darauf wurde abgefälscht (28.). Die Dortmunder Reserve sorgte kaum für Entlastung. Einen der wenigen Umschaltmomente spielten die Gäste dann auch nicht konsequent aus. Gefährlicher wurde es dann auf der anderen Seite: Andreas Müller bediente Baris Atik, der aus Nahdistanz am Torhüter scheiterte (37.) Vor der Pause bot sich der BVB-Zweitvertretung die erste richtig gute Gelegenheit. Justin Njinmah prüfte FCM-Torwart Dominik Reimann, der zur Stelle war (45.). Torlos ging es in die Kabinen.

2. Halbzeit:

Unverändert ging es für beide Teams in den zweiten Durchgang. Für Dortmund II schlossen Antonios Papadopoulos (49.) und Richmond Tachie (50.) ab - Reimann reagierte in beiden Szenen gut. Dann war Magdeburg wieder am Zug. Atiks Freistoß landete bei Kath, der den Ball nicht unter Kontrolle bekam (60.). Drei Minuten später wurde Ito von Dortmund-Kapitän Franz Pfanne gefoult. Es gab Elfmeter für Magdeburg. Atik trat an und vollendete zur 1:0-Führung (63.)

Atik verpasste wenig später das zweite FCM-Tor (65.). Dies erzielte dann Pfanne per Eigentor (67.). Magdeburg blieb spielfreudig und hätte auch höher gewinnen können. Der FCM erspielte sich gute Gelegenheiten, die BVB-Keeper Unbehaun entschärfte. Es blieb beim verdienten 2:0 für den spielbestimmenden Tabellenführer aus Sachsen-Anhalt.

Aufstellungen

1. FC Magdeburg: Reimann - Kath (71. Bell Bell), T. Müller, Bittroff, Obermair - A. Müller - Condé, Krempicki (81. Kwarteng) - Conteh (70. Jakubiak), Atik (87. Brünker), Ito (70. Ceka)

Borussia Dortmund II: Unbehaun - Pfanne, Dams, Coulibaly - Viet (70. Pohlmann), Papadopoulos, Pherai, Maloney - Taz (75. Hober) - Njinmah (82. Pasalic), Tachie (70. Fink)