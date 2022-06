FCM 1. FC Magdeburg bezwingt Osnabrück im Sechs-Punkte-Spiel: Baris Atik sorgt für Jubelrausch

Einen Heimsieg in letzter Sekunde feierte Drittliga-Herbstmeister 1. FC Magdeburg am Sonnabend gegen den VfL Osnabrück. Baris Atik erzielte den umjubelten 2:1-Siegtreffer in der Schlussminute.